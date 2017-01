POL-PDMT: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Westerwaldkreis (ots) -

Am 19.01. befuhren gegen 17.45 Uhr, zwei Pkw die L 285 aus Langenbach in Richtung Kirburg. Hier wollte ein 31 jähriger Fahrer den vorausfahrenden Pkw in einem Steigungsstück überholen. Als er etwa auf gleicher Höhe mit dem anderen Pkw war bemerkte er einen entgegenkommenden Pkw. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden lenkte er nach rechts und drückte dadurch den auf gleicher Höhe fahrenden Pkw in den Straßengraben. Weiterhin kollidierte er noch mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw. Glücklicher Weise wurde niemand verletzt. Ein Pkw musste jedoch abgeschleppt werden. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

