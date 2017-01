POL-PDMT: Lkw blockiert Bundesstraße

Zehnhausen bei Rennrod (ots) -

Am Donnerstag, 19.01.2017, 06:50 Uhr, versuchte der 20 jährige Führer eines Lkw mit Anhänger über einen Parkplatz an der B 54 die Fahrtrichtung zu ändern. Beim Auffahren auf die Bundesstraße fuhr er verbotswidrig in die falsche Richtung und kam mit dem Führerhaus von der Fahrbahn ab. Aus eigener Kraft kam der Fahrzeugführer nicht mehr aus dem Graben und sperrte mit seinem Gespann etwa 1,5 Stunden die Bundesstraße. Der Verkehr wurde für die Dauer der Bergung über den Parkplatz geleitet. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

