POL-PDMT: Unfall mit Schwerverletzten

Rennerod (ots) -

Am Freitag, 20.01.2017, 05:23 Uhr, kam es auf der B 255 in Höhe Rennerod zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Eine 37 jährige Fahrzeugführerin aus der VG Herborn befuhr mit ihrem Pkw die B 255 aus Rehe kommend in Richtung Montabaur. Bei Rennerod wollte sie nach links auf die B 54 einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw einer 47 jährigen Verkehrsteilnehmerin aus der VG Westerburg. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Die Verursacherin wurde ins Klinikum Siegen eingeliefert. Die Unfallgegnerin kam ins Krankenhaus Hachenburg. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 12.000,- Euro. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell