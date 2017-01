POL-PDMT: Verkerhsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Diez (ots) -

Am 11,01.2017, in der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 11:40 Uhr, wurde in der Brandenburger Straße ein parkendes Fahrzeuge beschädigt. Der Verursacher streifte wahrscheinlich beim Vorbeifahren den geparkten VW Golf des Geschädigten und fuhr einfach weiter. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

