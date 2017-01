POL-PDMT: Nachtragsmeldung Schwerer Verkehrsunfall auf der Nistertalstraße durch verlorene Eisplatte

1 weiterer Medieninhalt

Bellingen

Am Freitag, 06.01.2017, 11:42 Uhr, befuhr ein Sprinter mit Planenaufbau (3,5 Tonnen) die Nistertalstraße L 281 von Hachenburg in Richtung Westerburg. In der Gemarkung Bellingen löste sich nach Zeugenangabe eine etwa 1 x 1 Meter große und 5 cm dicke Eisplatte von der Plane und durchschlug in Teilen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Pkw. Der 59 jährige Fahrer des Pkw aus der VG Rennerod wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Der Verursacher des Verkehrsunfalls steht fest. Der 59 jährige Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlich. Die Nistertalstraße musste für Unfallaufnahme und Landung des Rettungshubschraubers für eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000,- Euro. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

