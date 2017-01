POL-PDMT: Ladendiebstahl

Rennerod (ots) -

Am Mittwoch, 04.01.2017, 17:40 Uhr, kam es in einem Markt im Industriegebiet Rennerod zum Diebstahl von 14 Flaschen Jack Daniel´s im Wert von 280,- Euro. Die Mitarbeiter des Marktes konnten die beiden 31 und 38 jährigen Ladendiebe, die derzeit in Hessen gemeldet sind, stellen und informierten die Polizei in Westerburg. Beide Beschuldigten wurden nach der Erstattung einer Strafanzeige und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.

