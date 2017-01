POL-PDMT: Verkehrsunfall

Singhofen (ots) -

Am Donnerstag, gegen 01:50 h, hat sich ein 28-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Dacia auf der L 323 zwischen Singhofen und Attenhausen auf eisglatter Fahrbahn überschlagen. Zum Glück wurde er dabei nicht verletzt. Die Straße war so glatt, dass der Abschleppwagen die Unfallstelle in der Nacht nicht mehr anfahren konnte, um den totalbeschädigten PKW abzuschleppen. POLIZEIINSPEKTION BAD EMS - Telefon 02603/970-0 - E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell