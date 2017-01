POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ***Zeugen gesucht***

Lochum (ots) -

Am Dienstag, 03.01.2017, gegen 16.35 Uhr ereignete sich in Lochum, Alte Poststraße ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand. Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Alte Poststraße durch einen kleinen Verbindungsweg in Richtung der Hauptstraße. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam er, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Betonmauer und einer davor abgestellten Mülltonne. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich vermutlich um einen älteren silbernen bzw. grauen PKW Opel Astra oder Omega gehandelt haben, welcher vermutlich von einer männlichen Person benutzt wurde. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell