POL-PDMT: Fahrer flüchtet nach schwerem Verkehrsunfall

Emmerichenhain (ots) -

Am Sonntag, 01.01.2017, 20:08 Uhr, befuhr der 47 jährige Unfallverursacher aus der VG Rennerod die B 54 von Rennerod in Richtung Siegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam er in Emmerichenhain in einer Rechtskurve vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn ab, durchschlug die Hecke eines Wohnhauses und prallte in eine Erdaufschüttung des dortigen Vorgartens. Der verunfallte Pkw Audi blieb auf der Seite liegen und Fahrzeugteile, sowie aufgewirbeltes Erdreich, beschädigten die Hausfassade erheblich. Die Hausbewohner, die sich zum Unfallzeitpunkt im Wohnzimmer befanden, wurden durch umherfliegende Glasscherben der zerborstenen Fensterscheiben leicht verletzt und erlitten einen Schock. Der Unfallverursacher, der sich alleine im Fahrzeug befand, flüchtete leichtverletzt von der Unfallstelle. Dabei war er vermutlich nur mit einem T-Shirt bekleidet. Trotz intensiven Suchmaßnahmen konnte der Fahrer nicht aufgefunden werden. Letztmalig wurde er gegen 22:30 Uhr bei einem Bekannten vorstellig, flüchtete aber Fußläufig in unbekannte Richtung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an. Der entstandene Sachschaden dürfte über 10.000,- Euro liegen. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell