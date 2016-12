POL-PDMT: Verkehrsunfälle

Niederelbert und Vielbach (ots) -

Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen Niederelbert: Zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen, darunter zwei sieben Monate alte Kleinkinder, kam es am 22.12.2016, 14:40 Uhr, auf der L 327 zwischen Nieder- und Oberelbert. Auf der Fahrt in Richtung Oberelbert hatte ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Montabaur auf regennasser Straße an einer Fahrbahnverengung die Kontrolle über seinen PKW verloren und war mit dem entgegenkommenden PKW einer 42-jährigen Frau und ihren Säuglingen aus der Verbandsgemeinde Wirges kollidiert. Das Fahrzeug des Unfallverursachers drehte sich anschließend noch einmal und landete im Straßengraben. Die unfallbeteiligte Frau wurde mit ihren Kindern vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die L 327 war zur Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt. Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einer Leichtverletzten Vielbach: Am 22.12.2016, 14:45 Uhr, kam es zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall auf der regennassen L 307 zwischen Selters und Mogendorf. Auf dem Weg in Richtung Mogendorf war ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Selters in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern geraten und zunächst nach rechts gegen die Leitplanke gerutscht. Von dort abgewiesen driftete der Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegen kommenden LKW-Zug eines 48-jährigen Mannes aus Bensheim. Anschließend schleuderte der PKW erneut gegen die Leitplanke und kam dort zum Stehen. In der Folge mussten der Unfallverursacher und seine 19-jährige Beifahrerin durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Beide hatten sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen (der Fahrer schwere, aber keine lebensbedrohlichen und die Mitfahrerin leichte Blessuren) zugezogen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrbahn war für eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei Montabaur geht in beiden Fällen von nicht den Verhältnissen angepasster Geschwindigkeit als Unfallursache aus. POLIZEIINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

