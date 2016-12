POL-PDMT: ***Zeuge einer Unfallflucht im November gesucht***

Nassau (ots) -

Zwischen Mittwoch, 16.11.2016, und Freitag, 18.11.2016, vermutlich vormittags, ereignete sich auf der der Emser Straße, am Abzweig der Landesstraße 330 nach Hömberg, ein Verkehrsunfall. Ein Lastkraftwagen beschädigte ein Verkehrszeichen und flüchtete. Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete dies und gab die Information an einen Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Nassau weiter. Dieser wiederum verständigte die zuständige Straßenmeisterei in Bad Ems und diese die Polizei. Im Rahmen der Informationskette sind offenbar wichtige Details verloren gegangen. Die Polizei bittet daher den betreffenden Zeugen und Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich zu melden. POLIZEIINSPEKTION BAD EMS - Telefon 02603/970-0 - E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell