POL-PDMT: Festgefahrener LKW

Diez (ots) -

Am Morgen, des 22.12.2016, gegen 02:00 Uhr, wurden die engen Straßen der Stadt Diez einem polnischen Autotransporter mit Anhänger zum Verhängnis. In der Bad Dübener Straße / Sackgasse sollte ein Oldtimer abgeholt werden, der verkauft wurde. Doch auf Grund der Enge der Straße fuhr sich das polnische Fahrzeug selbst fest, so dass es von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Erst danach konnte der eigentliche Auftrag, die Abholung des Oldtimers durchgeführt werden. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell