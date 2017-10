POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf für den 10.10.2017:

Herdorf-Dermbach (ots) - Ein 18-jähriger verursachte am 09.10.2017, gegen 17:30 Uhr, in Herdorf-Dermbach einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenangaben konnte der 18-jährige Fahrer eines BMW Cabriolet ermittelt werden. Gegen diesen wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Der 18-jährige hatte die Straße "Dorfwiese" aus Richtung Rolandstraße kommend in Richtung Gartenstraße befahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam der Unfallverursacher in einer starken Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Auf ca. 6 Meter Länge wurde die Böschung eines Gartengrundstückes befahren und Sachschaden verursacht.

Kirchen. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte am 09.10.2017, 14:55 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Jungenthaler Straße einzufahren. Beim Einbiegen übersieht er den Pkw eines 37-jährigen, der die Jungenthaler Straße in Richtung Grindeler Straße befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Betzdorf. Am 09.10.2017, 12:30 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mann bei dem Diebstahl von Tabakwaren in einem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße bemerkt. Vor dem Markt wartete dessen Ehefrau mit einem Kinderwagen. In dem Kinderwagen konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden. Es konnte ermittelt werden, dass die Sachen in einem Sportgeschäft, einem Schuhgeschäft in der Wilhelmstraße und einem weiteren Markt in der Bahnhofstraße entwendet wurden.

