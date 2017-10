POL-PDNR: Pressemitteilung der Kriminalinspektion Betzdorf vom 09.10.2017

Weitefeld (ots) - In der Zeit von Sonntag, 08.10.2017, 23:00 Uhr bis Montag, 09.10.2017, 06:10 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Bäckerei- und Metzgereifilialen in der Bahnhofstraße ein. Hierzu hebelte man rückwärtig gelegene Außentüren auf. In den Filialen durchsuchte man sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Eine verschlossene Türe wurde offenbar aufgetreten. Entwendet wurden geringe Bargeldbeträge.

Derschen. Am Freitag, 06.10.2017, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen Bungalow in der Straße "Am Sonnenhang" einzudringen. Hierzu hebelte man vergeblich sowohl an einer Nebeneingangstür als auch an der Haustüre. An beiden Türen entstand erheblicher Sachschaden. Möglicherweise wurde man bei der Tatausführung gestört.

Herdorf. In der Zeit von Mittwoch, 04.10.2017, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 05.10.2017, 05:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter mit brachialer Gewalt Zugang durch die Haupteingangstüre in eine Bäckereifiliale in der Straße "Alte Hütte". Anschließend durchsuchte man sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Entwendet wurde ein geringfügiger Bargeldbetrag.

Hinweise zu den vorgenannten Straftaten, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu den tatrelevanten Zeiten an den genannten Örtlichkeiten bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de

