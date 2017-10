POL-PDNR: Medieninfo der Polizei Neuwied vom 06. - 07.10.2017

Neuwied (ots) - Am Vormittag des 06.10.2017, gegen 07:00 Uhr, ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden an der Kreuzung Rasselsteiner Straße/ Berggärtenstraße. Am Morgen kam ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr gegen den Mast einer Ampel und anschließend gegen ein anderes Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem epileptischen Anfall beim Fahrzeugführer als Unfallursache ausgegangen. Durch den Unfall fiel die Ampelanlage aus. Im Verlauf des späten Vormittags kam es dann zu einem weiteren Unfall an dieser Kreuzung, bei dem eine Fahrzeugführerin die aufgrund der defekten Ampel verkehrsregelnden Schilder missachtete und einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt nahm. Das Fahrzeug wurde so schwer beschädigt, dass es in Brand geriet. Die Fahrerin wurde verletzt.

Am Abend des 06.10. melden mehrere Zeugen, dass ein offenbar betrunkener Mann einen kleinen Hund auf der Straße würgen und treten würde. Da der Mann auch auf Ansprache nicht damit aufhörte, riefen sie der Polizei. Der Hund wurde an einen sicheren Ort gebracht. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Tierquälerei.

Am Abend des 07.10.2017 informierte der Sicherheitsdienst des Kauflands Neuwied die Polizei über eine Auseinandersetzung von 15-20 Jugendlichen im Kaufland. Bei Erscheinen der Polizei hatte sich die Gruppe bereits zerstreut.

