POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der L 272

Asbach (ots) - Am Sonntagmorgen,06.08.2017, 10:55 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 272 zwischen Asbach und Flammersfeld eine Verkehrsunfallflucht. Kurz hinter der Ortslage Diefenau fuhr der Geschädigte in einer Kolonne, als er in einer Rechtskurve trotz durchgezogener Linie von einem Motorradfahrer überholt wurde. Beim Überholen touchierte der Motorradfahrer mit seinem Transportkoffer den vorderen linken Kotflügel des PKW. Anschließend entfernte der Motorradfahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell