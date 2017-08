POL-PDNR: Brand auf dem Campingplatz

Niederbreitbach (ots) - Am Sonntagnachmittag, 06.08.2017, geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Wochenendhaus auf dem Campingplatz "Neuerburg" in Niederbreitbach in Brand. Das Feuer konnte durch die zügig eingetroffenen Feuerwehren aus der VG Waldbreitbach gelöscht werden. Das Wochenendhaus ist durch den Brand vollkommen zerstört worden. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell