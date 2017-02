POL-PDNR: Pkw-Aufbrüche

Windhagen (ots) - In der Nacht von Dienstag 31.01. auf Mittwoch 01.02.2017 wurde in Windhagen in zwei Pkw´s eingebrochen, indem Scheiben eingeschlagen wurden. Ein Pkw stand in der "Schweifelder Straße", der andere in der Straße "Auf der alten Burg". Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell