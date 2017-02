POL-PDNR: Ergänzender Hinweis zum Einbruch in Breitscheid am 30.01.2017 - Einbrecher flüchten

Straßenhaus (ots) - Breitscheid. Als drei Einbrecher am Montag gegen 20.20 Uhr das Glas der rückwärtigen Terrassentür an einem Haus in der Straße "Am Sonnenberg" in Breitscheid einschlugen, lösten sie einen stillen Alarm aus, der auf das Smartphone des Eigentümers weitergeleitet wurde. Dieser traf etwa fünf Minuten später ein und überraschte die Täter, die daraufhin zu Fuß flüchteten. Ein Zeuge beobachte, wie sie in ein Fahrzeug - vermutlich einen schwarzen Ford Focus - stiegen und davonfuhren. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle etwa 1,80 Meter groß, 30 Jahre alt, bekleidet wie Wald- oder Bauarbeiter mit blauen oder grünen Hosen. Hinweise an die Polizei Straßenhaus, Tel. 02634/9520, E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de">pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Die Kriminalpolizei weist ergänzend zu der Pressemeldung der PI Straßenhaus darauf hin, dass betroffene Hauseigentümer, die über ein solches Alarmsystem verfügen, UNBEDINGT SOFORT DIE POLIZEI ÜBER DIE ALARMAUSLÖSUNG INFORMIEREN UND DEREN EINTREFFEN ABWARTEN, UM EINE KONTRONTATION MIT DEN TÄTERN ZU VERMEIDEN. Es sollte in jedem Fall zunächst von einem Ernstfall ausgegangen werden. Stellt sich später heraus, dass es sich um einen technischen Fehlalarm handelt, ist das auch kein Problem. Die Polizei nimmt jeden Alarm ernst und unterstützt immer bei der Überprüfung, ob sich Täter am oder im Objekt befinden.

