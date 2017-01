POL-PDNR: Einbruch in Edeka-Markt Zigaretten und Bargeld entwendet

Rheinbrohl (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24./25.01.2017) wurde in den Edeka-Supermarkt in der Hauptstraße eingebrochen. Mit Brachialgewalt gelangten der oder die Täter über ein Seitenfenster in die Räumlichkeiten. Es wurden eine bislang nicht bekannte Menge an gelagerten Zigarettenstangen und Bargeld aus Wechselgeldbeständen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz (Tel: 02644/943-0 oder e-mail: pilinz@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell