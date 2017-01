POL-PDNR: Brand eines Bungalow / Frau tot aufgefunden

Neuwied (ots) - Am gestrigen Abend gegen 22:00 Uhr, geriet ein Bungalow in einem Wohngebiet in Neuwied in Vollbrand. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreifen fanden die Beamten eine leblose Frau im Haus. Die näheren Umstände und die Ursache des Brandes sind noch nicht geklärt. Ob es sich bei der verstorbenen Frau um die 84-jährige alleinige Hausbewohnerin handelt, kann ebenfalls noch nicht abschließend gesagt werden. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen, weitere Auskünfte erfolgen über die Polizeidirektion Neuwied.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell