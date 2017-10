POL-PPMZ: Parfüm aus Apotheke gestohlen ?

Mainz-Altstadt (ots) - Montag, 09.10.2017, 09:30 Uhr:

Ein unbekannter Mann betrat die Apotheke am Südbahnhof in der Holzhofstraße, legte einer Mitarbeiterin einen Zettel hin und sagte etwas in einer ausländischer Sprache. Die Mitarbeiterin holte die Inhaberin aus einem Nebenraum. Als diese in den Verkaufsraum kam, lief der Unbekannte schnellen Schrittes in Richtung Bahngleise. Daraufhin überprüfte sie sofort die Videoaufzeichnungen und erkannten dort, dass sich der Mann augenscheinlich ein Parfüm ("Rose" von "Roger + Gallet") aus einem Regal genommen und ohne Bezahlung die Apotheke verlassen hatte.

Beschreibung des Täters:

- maximal 1,70 Meter und hagere Gestalt

- markante, dunkle Augenbrauen, eng liegende, dunkle Augen

- arabisches Aussehen, dunkle Haare

- schwarze Turnschuhe, schwarzer Pulli mit "PUMA" Aufschrift in weiß, helle verwaschene Jeans, schwarze Basecap - falschherum getragen

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in der Altstadt: 06131 - 65 4110

