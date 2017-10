POL-PPMZ: Mit Warnbarke und Scherben junge Männer angegriffen

Mainz-Altstadt (ots) - Samstag, 07.10.2017, 04:17 Uhr:

Vier junge Leute Anfang 20 begegneten zwischen dem Münsterplatz und dem Schillerplatz zwei Männern. Einer der beiden, ein 19-Jähriger, hatte eine Warnbarke in den Händen und begann direkt mit verbalen Provokationen. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf ein 23-jähriger Mann aus der Gruppe mit der Warnbarke angegriffen wurde. Dieser konnte den Schlag abwehren, erlitt aber Schmerzen an der Hand. Der 23-Jährige konnte dem Mann das Schild abnehmen und weglegen. Der 19-jährige Angreifer drehte sich kurz von der Gruppe weg, kam dann aber mit einem zerbrochenen Flaschenhals und Glasscherben in den Händen zurück und bedrohte die Gruppe verbal. Die Gruppe zog sich zurück. Der 19-Jährige folgte ihnen ein Stück, ward unterwegs die Scherben weg und schubste einen der jungen Männer.

Inzwischen war die Polizei vor Ort angekommen und konnte die Personalien aller Beteiligten feststellen. Der 19-Jährigen wurde nach Abschluss der Maßnahmen und nach der Einleitung eines Strafverfahrens des Platzes verwiesen.

