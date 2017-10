POL-PPMZ: Zeugen identifizierten Täter nach Einbruchversuch

Mainz-Ebersheim (ots) - Samstag, 07.10.2017, 20:23 Uhr:

Eine Zeugin meldete verdächtige Personen, die möglicherweise in einen verschlossenen Weinstand in der Römerstraße in Ebersheim einbrechen würden. Die Polizei konnte vor Ort fünf Personen (alle 18 und 19 Jahre) neben dem Weinstand antreffen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung der jungen Leute wurde etwas Rauschgift gefunden und sichergestellt. Am Weinstand konnten in der Tat Einbruchsspuren entdeckt werden. Mit dem Einbruch hatten die fünf jedoch nichts zu tun. Sie sagten aus, dass das zwei andere gewesen wären, die ihnen vor fünf Minuten mit einem abgebrochenen Schraubenzieher entgegen gekommen wären. Auch ein Augenzeuge konnte keinen der fünf Leute identifizieren.

Kurze Zeit später kamen zwei Jugendliche an den Weinstand und wurden direkt von den eingesetzten Streifen kontrolliert. Die Zeugin und die Fünfergruppe identifizierten die beiden Jungen (17 Jahre) als die mutmaßlichen Täter. Die beide Tatverdächtigen waren alkoholisiert (0,45 und 1,4 Promille) und stritten jegliche Schuld ab. Die Polizei sicherte entsprechende Spuren und leitete die Ermittlungen ein.

