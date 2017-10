POL-PPMZ: Rettungssanitäter angespuckt

Mainz-Laubenheim (ots) - Samstag, 07.10.2017, 13:05 Uhr:

Ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes befand sich bei einem medizinischen Notfall auf einem Tankstellengelände in der Oppenheimer Straße. Der Rettungswagen verstellte dabei teilweise die Reifenluftdruckanlage. Ein PKW-Fahrer ärgerte sich darüber, hupte mehrfach und fuhr unmittelbar vor den Rettungswagen. Der PKW-Fahrer stieg aus und trat schreiend an die Fahrerseite des Rettungswagens heran. Der Fahrer des Rettungswagens öffnete das Fenster, wurde vom PKW-Fahrer angesprochen und dann sofort ins Gesicht gespuckt. Der 22-jährige Rettungssanitäter wurde direkt im Auge getroffen. Der PKW-Fahrer pumpte dann die PKW-Reifen auf und entfernte sich anschließend in Richtung Autobahn.

Der 22-jährige Sanitäter war unter dem Eindruck des Angriffs nicht mehr dienstfähig. Er begab sich daraufhin in die Universitätsmedizin Mainz, um Prophylaxe-Maßnahmen gegen eine mögliche Infektion einzuleiten. Der 40-jährige Tatverdächtige konnte mittlerweile identifiziert, aber bislang noch nicht angetroffen werden.

