POL-PPMZ: Trickdiebstahl an Bushaltestelle

Mainz (ots) - Dienstag, 08.08.2017, 11:15 Uhr:

Einem 49-jährigen Mainzer wurde vermutlich an der Mainzelbahnhaltestelle An der Bruchspitze / Turmstraße die Geldbörse aus der um die Schulter hängenden Sporttasche entwendet. Der Mann bemerkte das Fehlen seiner Geldbörse erst in einer Bank in Mainz Gonsenheim. Zuvor befand er sich mit umgehängter Tasche an besagter Haltestelle. Dort alberten vier oder 5 junge Männer um ihn herum und schubsten sich hin und her. Hierbei entwendete einer der Männer vermutlich die Geldbörse aus der Tasche. Einer wurde als etwa 18 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß mit auffallend hellen Augen beschrieben. Er war sehr schlank, hatte persisches Aussehen und trug eine blaue NY Basecap, eine Brille mit schwarzem Gestell, ein weißes T-Shirt, dunkle kurze Hosen und Sportschuhe. Ein weiterer junger Mann aus er Gruppe war etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte eine schlanke Figur. Er trug ein dunkles Oberteil mit Bluejeans und hatte blonde, nach vorne gestylte Haare. Sehr auffällig waren seine "Hasenzähne". Die anderen Personen waren auch etwa um die 18 bis 20 Jahre alt, hatten einen dunklen Teint und schwarze Haare. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

