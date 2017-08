POL-PPMZ: Vermeintliches Messer entpuppt sich als Mundharmonika

Mainz (ots) - Mittwoch, 09.08.2017, 01:34 Uhr:

Der Polizei Mainz wurde ein Mann, der vom Hauptbahnhof in Richtung Kaiser-Wilhelm-Ring lief, gemeldet, der wahllos Passanten anpöbeln würde. Ferner hätte er ein Messer bei sich. Aufgrund der Beschreibung konnte der Mann durch eine Streife der PI Mainz 2 an der Osteinunterführung angetroffen werden, wie er dort befestigte Werbeplakate abriss. Aufgrund des Verdachtes des Mitführens eines Messers wurde der Mann direkt durch die Streife an die Wand gedrückt und durchsucht. Hierbei konnte jedoch lediglich eine Mundharmonika aufgefunden werden, die vermutlich vom Mitteiler als Messer erkannt wurde. Der bereits polizeibekannte 21-jährige Beschuldigte war augenscheinlich stark alkoholisiert. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen.

