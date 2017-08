POL-PPMZ: Erneut Kontrollen im Stadtgebiet, Haftbefehl vollstreckt

Mainz (ots) - Dienstag, 08.08.2017, 09:00 Uhr, bis 14:00 Uhr:

Am gestrigen Tag wurden im Bereich der Römerpassage und des Bleichenviertels wieder Drogenkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden 77 Personen kontrolliert, von denen 35 bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren. Es wurden drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Anzeige wegen Ladendiebstahls gefertigt. Zudem wurde eine Person kontrolliert, gegen die ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde festgenommen und in die JVA Wöllstein eingeliefert. Vier Personen wurden festgestellt, die zur Aufenthaltsermittlung von der Staatsanwaltschaft ausgeschrieben waren.

