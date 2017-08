POL-PPMZ: Verletzte Radfahrerin nach Unfall

Mainz (ots) - Montag, 07.08.2017, 08:08 Uhr:

Am Montagmorgen stießen zwei Radfahrer am Adenauer-Ufer zusammen. Eine 28-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann befuhren mit ihren Rädern unmittelbar hintereinander das Adenauer-Ufer in Richtung Winterhafen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierten die Radfahrer. Beide machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die 28-Jährige stürzte zu Boden, zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu und musste durch den Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht werden. Sie hatte keinen Helm getragen, der diese Verletzung hätte verhindern können. Der 45-Jährige Mann blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird ermittelt. Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Mainz 1, Weißliliengasse, Telefon: 06131-654110.

