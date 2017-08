POL-PPMZ: Brand Ingelheim, Lotharstraße 6

Ingelheim (ots) - Gegen 23:56 h wurde in Ingelheim ein Wohnungsbrand in der Lotharstraße 6 gemeldet, dort war ein Brand in der Dachgeschoss ausgebrochen. Die 63-j. Wohnungsinhaberin war nach ihren Angaben rauchend im Bett eingeschlafen, wobei die Matratze Feuer gefangen hatte. Ein 33-j. Mann, der im 1. OG wohnt, war durch Geräusche und den ausgelösten Brandmelder auf den Brand aufmerksam geworden. Er rettete die 63-j. aus ihrer Wohnung. Beide Personen mussten wegen ev. Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht werden. Die FFW Ingelheim löschte den Brand, es entstand nur geringer Sachschaden.

