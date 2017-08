POL-PPMZ: Kontrolle eines technisch veränderten PKW's

Mainz (ots) - Samstag, 05.08.2017, 21:20 Uhr:

Ein 20-Jähriger aus Spießheim wurde am Samstagabend einer Verkehrskontrolle in der Mainzer Quintinstraße unterzogen. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass am Fahrzeug ein verändertes Fahrwerk verbaut wurde. Ferner wurde der Luftfilter verändert und die Scheinwerfer illegaler Weise mit Folie beklebt. Der 20-Jährige konnte jedoch lediglich für das veränderte Fahrwerk eine Abnahmebescheinigung vorlegen. Aufgrund der nicht eingetragenen Veränderungen und der beklebten Scheinwerfer wurde ihm das Erlöschen der Betriebserlaubnis erklärt. Den jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell