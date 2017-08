POL-PPMZ: Aufmerksamer Nachbar bemerkt beschädigten PKW

Mainz (ots) - Donnerstag, 03.08.2017, 17:50 Uhr, bis Freitag, 04.08.2017, 16:30 Uhr:

Ein aufmerksamer Anwohner des Lilienweges in Mainz-Finthen bemerkte einen frischen Schaden am PKW seines Nachbarn, der sich im Tatzeitraum im Urlaub befand. Am Mercedes konnte ein fast 2 Meter langer Kratzer an der linken Fahrzeugseite festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 3, Mainz-Lerchenberg, Telefon: 06131-654310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell