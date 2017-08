POL-PPMZ: Gestohlenes Fahrrad als Pfand hinterlegt

Mainz (ots) - Mittwoch, 30.06.2017, 00:00 Uhr, bis Sonntag, 06.08.2017, 18:14 Uhr:

Bereits am 30.06.2017 begab sich ein unbekannter Fahrgast zum Taxistand am Hauptbahnhof und erkundigte sich bei einem Taxifahrer über den Preis für eine Fahrt nach Ingelheim. Hierfür einigten sich beide über einen Festpreis von 50 Euro für die Fahrt. Da der unbekannte Mann kein Bargeld mit sich führte, überließ er sei Fahrrad als Pfand bis zum Folgetag. Dazu übergab der Taxifahrer noch seine Mobilnummer an den Beschuldigten. Da sich dieser bis zum heutigen Tag nicht mehr bei dem Taxifahrer gemeldet hatte, suchte er die Polizei auf, um den Sachverhalt zu melden. Bei der Überprüfung des Fahrrades stellte sich heraus, dass dieses wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war.

