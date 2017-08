POL-PPMZ: Einbruch in Wohnung im Mehrparteienhaus

Mainz (ots) - Freitag, 04.08.2017, 18:30 Uhr, bis Samstag, 05.08.2017, 21:40 Uhr:

Zwischen Freitagabend und Samstagabend wurde in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Rubensallee 38 in Mainz-Lerchenberg eingebrochen. Die Wohnungsinhaberin hielt sich im Tatzeitraum bei Verwandten auf. Dem Schwiegersohn der Geschädigten fiel auf, dass das Türblech aufgehebelt und der Schließzylinder beschädigt war. Die Wohnungseingangstür war jedoch fest verschlossen. Nachdem ein Schlüsseldienst hinzugezogen wurde, der die Tür öffnete, konnte festgestellt werden, dass die komplette Wohnung durchwühlt war. Die noch unbekannten Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

