POL-PPMZ: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Mainz (ots) - Freitag, 04.08.2017, 10:30 Uhr, bis 11:00 Uhr:

Ein 78-jähriger Senior aus Mainz befand sich am Freitagmittag zum Einkaufen im REWE-Markt an der Großen Bleiche. Ein unbekannter Täter entwendete ihm unbemerkt dessen Geldbörse aus der Hosentasche. Das Fehlen der Geldbörse bemerkte der Senior erst an der Kasse. Wer Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

