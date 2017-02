POL-PPMZ: Mainz, Anruf eines falschen Microsoft-Mitarbeiters

Mainz (ots) - Am 01.02.2017, 13:00 Uhr, wurde ein 77-jähriger Mann in Finthen von einem ihm unbekannten Mann angerufen. Der Mann behauptete, dass er Mitarbeiter von Microsoft sei und dass es ein "Haker-Angriff" auf seinen Computer gegeben habe. Er könne das Problem gegen Bezahlung beheben. Der 77-Jährige überwies per online-Banking 150 Euro und ermöglichte dem Fremden einen elektronischen Zugang auf seinen PC. Kurz nach der Aktion kamen dem Mainzer Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Geschichte und er - zu Recht - schaltete die Polizei ein.

