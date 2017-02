POL-PPMZ: Mainz, Zigarettenautomat entwendet und geplündert - Zeugen?

Mainz (ots) - Im Zeitraum vom 25.01.2017 bis 27.01.2017 wurde in der Albert-Schweizer-Straße ein Zigarettenautomat von einer Hauswand entwendet. Am 31.01.2017 wurde er von einem Zeugen auf einem Feldweg gegenüber der Kerschensteinerstraße wieder aufgefunden. Der Automat war aufgebrochen und vollständig entleert worden. Die Polizei sucht Zeugen, denen der Diebstahl oder der Ablegevorgang und Aufbruch des Automaten am späteren Fundort aufgefallen ist.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in der Neustadt: 06131 - 65 4210

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell