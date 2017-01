POL-PPMZ: Brand eines Kleintransporters

Mainz (ots) - Montag, 30.01.2017, 13:20 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Kleintransporter in der Heuerstraße in Brand. Die Feuerwehr kann verhindern, dass andere Fahrzeuge oder Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Brandursache ist nicht geklärt. Zur Spurensicherung wurde das Fahrzeug abgeschleppt und sichergestellt. Über Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633

