POL-PPMZ: Einbruch in Geschäftshalle

Nieder-Olm (ots) - Samstag, 28.01.2017, 17:00 Uhr bis Montag, 30.01.2017, 02:40 Uhr

Unbekannte Täter entfernten an der Rückseite einer Geschäftshalle in der Straße "Am Giener" ein Zaunelement und gelangten so auf das Grundstück. Anschließend hebelten sie das ebenerdig gelegene Fenster des Büroraumes auf und entwendeten den Tresor. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633

