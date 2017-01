POL-PPMZ: Unfall unter Alkoholeinfluss, 55122 Mainz

Mainz (ots) - Ein 39jähriger Wiesbadener fiel einer Polizeistreife auf, als er flott an ihnen vorbei fuhr. Als der 39jährige bemerkt, dass die Polizeistreife ihm folgt, wendet er in der Hattenbergstraße und beschädigt hierbei einen geparkten Pkw. An der Kreuzung Hattenbergstraße /Zwerchallee missachtet er das Rotlicht der Ampel und biegt nach rechts in die Zwerchallee ein. Hierbei macht er einen weiten Bogen und überfährt die Mittelinsel. Danach steigt er aus dem Fahrzeug aus und "stellt" sich der Polizeistreife. Da der 39jährige alkoholisiert ist, wird ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird sichergestellt. Während dieser Maßnahme meldet sich ein weiterer Geschädigter, der Fahrweise des 39jährigen. Der 39jährige hatte nämlich zuvor noch den geparkten Pkw des Mannes beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 8.500 EUR geschätzt.

