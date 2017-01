POL-PPMZ: Mobiltelefon aus den Händen gerissen - 55116 Mainz

Mainz (ots) - Die 17jährige Geschädigte saß am Donnerstag, 26.01.2017 gegen 16.30 Uhr, auf einer Bank neben dem Eingang zur Römerpassage. Während sie einer Freundin eine Nachricht schrieb und zu diesem Zwecke ihr Mobiltelefon in beiden Händen hielt, trat eine männliche Person an sie heran, griff nach dem Handy und konnte es der Geschädigten nach einem kurzen Handgemenge entreißen. Danach flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Welschnonnengasse. Die Geschädigte rannte dem Flüchtenden unter lautem Geschrei hinterher. Mehrere Passanten, die auf den Sachverhalt aufmerksam geworden waren, versuchten entweder einzuschreiten oder nahmen ihrerseits die Verfolgung des Täters auf. Der unbekannte Täter flüchtete über die Große Langgasse weiter in Richtung Umbach/Große Bleiche. Dort konnte er vor der Bäckerei Werner durch eine ebenfalls unbekannte Radfahrerin eingeholt werden. Der couragierten Radfahrerin gelang es unter bisher nicht geklärten Umständen, das geraubte Handy an sich zu nehmen und der erleichterten Geschädigten zurückzugeben. Die Polizei sucht nun neben der couragierten Radfahrerin weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131/653633.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell