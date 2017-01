POL-PPMZ: Mainz, Polizeikonzept bei der AfD-Veranstaltung mit Gegendemonstration ging auf

Mainz (ots) - Am Freitagabend, 27.01.2017, veranstaltete die Landtagsfraktion der AfD in einer Gaststätte in Weisenau ihren Neujahrsempfang.

Für den gleichen Zeitraum war eine Protest-Veranstaltung angemeldet worden. Ab etwa 17:00 Uhr versammelten sich die Demonstranten (max. 150) in räumlicher Nähe zur Gaststätte Burg Weisenau im Bereich Tanzplatz. Einige von ihnen versuchten sich auch über andere Straßen oder Wege Zugang zur Gaststätte zu verschaffen, was aber aufgrund der räumlichen Begebenheiten und des polizeilichen Konzeptes nicht gelang. Gegen 19:45 Uhr war die Protestveranstaltung beendet und die letzten Demonstranten hatten die Örtlichkeit verlassen.

