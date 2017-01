POL-PPMZ: Diebstahl von Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug

Essenheim (ots) - Mittwoch, 25.01.2017, 06:45 Uhr Aus einem abgestellten Kleintransporter in einem Wohngebiet in Essenheim entwenden bislang unbekannte Täter mehrere Elektrowerkzeuge. Die Täter haben zuvor die Heckscheibe eingeschlagen und gelangten so in den Laderaum. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell