POL-PPMZ: Anrufe falscher Polizisten häufen sich in Mainz

Mainz (ots) - Mittwoch, 25.01.2017 bis 11:45 Uhr

Am Mittwochvormittag häufen sich in Mainz Anrufe falscher Polizisten. Sie erklären gegenüber den Angerufenen, dass sie bei gefassten Einbrechern Unterlagen der Opfer gefunden hätten und nun Bankdaten abgleichen müssten. Anschließend würden sie vorbeikommen und Bargeld, sowie Wertgegenstände überprüfen und abholen um es in Sicherheit zu bringen.

Bisher ist nicht bekannt, ob diese Masche zum Erfolg geführt. In einem Fall gaben sich die Anrufer als Versicherungsvertreter aus, schilderten aber den gleichen Sachverhalt.

Die Polizei warnt vor weiteren betrügerischen Anrufen und weist darauf hin, nach solch einem Anruf selbst bei der Polizei anzurufen und Anzeige zu erstatten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell