POL-PPMZ: Diebstahl von Altmetall bei einem Mainzer Metallverwerter

Mainz-Mombach (ots) - Bislang unbekannte Täter verschaffen sich am Sonntag, 22.01.2017 zwischen 20:15 - 21:00 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Mainzer Metallverwerter in der Industriestraße und entwenden insgesamt mehrere hundert Kilogramm Messing und Kupfer, sowie eine große Anzahl an Postkisten. Wie diese große Menge Material abtransportiert wurde ist bislang nicht bekannt.

Daher sucht die Polizei nach Personen, die im Bereich Mainz-Mombach Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 2, Telefon: 06131-654208

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell