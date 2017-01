POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mainz-Bretzenheim (ots) - Sonntag, 22.01.2017, 16:50 Uhr

Am Sonntagnachtmittag kam es in der Straße "Vor der Frecht" in Mainz-Bretzenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. In dem unfallverursachenden BMW aus dem Kölner Raum befanden sich vier Fahrzeuginsassen. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der bislang unbekannte Fahrer, beim schnellen Rückwärtsfahren drei hintereinander geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro.

Im Anschluss seien alle vier männlichen Fahrzeuginsassen des BMW ausgestiegen und von der Unfallstelle geflüchtet. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten drei der vier Personen im Alter zwischen 17 und 26 Jahren gestellt werden. Eine der Personen hatte sich bei dem Verkehrsunfall leicht an der Hand verletzt. Zwei der drei Personen standen unter Alkoholeinfluss.

Bei den nachfolgenden polizeilichen Ermittlungen und polizeilichen Vernehmungen konnte nicht eindeutig geklärt, welcher der Fahrzeuginsassen den BMW gefahren hat.

Aus diesem Grund sucht die Polizei noch Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer geben können. Diesen Verkehrsunfall könnten insbesondere Besucher des Fußballspiels in der Opel Arena beobachtet haben, welche auf dem Weg zum Fußballspiel waren und die Unfallstelle passierten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 3 (Lerchenberg) Telefon: 06131-654310

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell