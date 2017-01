POL-PPMZ: Flomborn, Geldautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Mainz (ots) - Heute Nacht, 20.01.2017, gegen 03:00 Uhr, hörte eine Zeugin einen lauten Knall vom Gelände des Einkaufsmarktes oberhalb des Neubaugebietes in Flomborn. Gleichzeitig ging bei der Sicherheitsfirma ein Einbruchalarm am Geldautomaten der Sparkasse Worms-Alzey-Ried, Wormser Straße, ein. Die Zeugin sah eine dunkle Limousine, vermutlich mit Stufenheck, auf der Umgehungsstraße in Richtung Ober-Flörsheim / Autobahn fahren / flüchten. Vor Ort fand die Polizei ein völlig zerstörtes Sparkassenhäuschen vor. Erste Ermittlungen ergaben, das unbekannte Täter zunächst die Eingangstür aufhebelten, dann den Automaten auf unbekannte Weise auseinander sprengten und Bargeld entwendeten. Zurück blieb ein Trümmerfeld.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der fraglichen Zeit oder im Vorfeld der Tat verdächtige Personen aufgefallen sind.

Hinweise bitte an die Polizei Worms: 06241- 852-100 oder die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

oder

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell