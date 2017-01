POL-PPMZ: Mainz, Sperrmüll in Brand gesetzt

Mainz (ots) - Mittwoch, 11.01.2017, 00:10 Uhr In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Nackstraße Sperrmüll in Brand gesetzt. Ein bisher unbekannter Täter zündete offenbar eine entsorgte Matratze an, so dass sich das Feuer auch auf die anderen Gegenstände ausbreitete. Der Sperrmüll brannte lichterloh. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Ermittlungen dauern an. Sachschaden entstand lediglich am Sperrmüll. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 2, Telefon: 06131-654210.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell