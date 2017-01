POL-PPMZ: Mainz, Einbruch in Büroräume

Mainz (ots) - Freitag, 06.01.2017, 20:00 Uhr, bis Montag, 09.01.2017, 07:00 Uhr Bisher unbekannte Täter sind im Laufe des Wochenendes in die Büroräume eines Handwerksbetriebes im Hechtsheimer Gewerbegebiet eingebrochen. Die Einbrecher schlugen ein Fenster im Erdgeschoss des Bürogebäudes in der Friedrich-Koenig-Straße ein und stiegen in die Büroräume ein. Im Innern wurden Schränke und Schubladen in den Sozialräumen und der Werkstatt nach Wertgegenständen durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit etwa 10 Euro Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher liegen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

