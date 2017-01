POL-PPMZ: Ober-Olm, Brand von Mülltonnen

Mainz (ots) - Sonntag, 08.01.2017, 05:15 Uhr Insgesamt vier Mülltonnen brannten am frühen Sonntagmorgen am Ulmenring in Ober-Olm. Anwohner hatten starken Brandgeruch festgestellt und den Notruf getätigt. Mittlerweile hatte der Brand auf das angrenzende Gebüsch übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die genaue Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 3, Mainz-Lerchenberg, Telefon: 06131-654310.

